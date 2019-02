Gilets jaunes "acte 14" : la stratégie du suspense et du retour aux sources

Maxime Nicolle a tout de même fait savoir, au détour d’une question posée par un membre de son groupe lors de son dernier direct, qu’il serait présent à Paris. Sans en dire plus. Un suspense qu’il a prolongé ce vendredi. Sur Fly Rider Infos Blocage il publie : "Paris mystère … acte 14". Car dans les groupes Facebook de Gilets jaunes, sur lesquels le Breton se base pour s’organiser, l’appel est au "retour aux sources". "On ne déclare pas, on se rassemble comme d’habitude, tête haute", lit-on ici. "Retour à l’ancienne ;)", peut-on trouver ailleurs.





Un changement qui conduit à poser deux hypothèses sur la table. Soit le retour des blocages de ronds-points en province, complétée par des manifestations sauvages sur les Champs-Elysées. Soit par des manifestations dont le lieu est révélé au dernier moment. Mais cette dernière option, préconisée par Éric Drouet, n’a jamais vraiment plu à son comparse. La première hypothèse pourrait donc être la bonne. En regardant les échanges entre Fly Rider et les internautes, on découvre qu’il a aimé un commentaire qui conseillait: "On se retrouve là où on sait à l’heure qu’on sait, pour faire ce qu’on doit faire." De son côté, le routier de Melun a confié en sortie de procès, ce vendredi, qu’il serait présent dans la capitale. "Je pense que par défaut, ce sera sur les Champs-Élysées, mais je vous tiens informés ce soir."