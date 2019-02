Champs-Élysées, pique-nique à Chambord... A quoi s'attendre pour l'"acte 15" des Gilets jaunes ?

Avec cette reconfiguration, et des "lives" qui se font de plus en plus rares, il y a donc fort à parier que la mobilisation continue à baisser pour ce quinzième "acte", avant de reprendre de plus belle. Certains événements sont toutefois organisés à Paris. Éric Drouet a fait savoir lors d’un direct partagé mercredi qu’il serait dans la capitale samedi, bien qu’il espère pouvoir "aller dans d’autres villes sur certains actes".





Ce vendredi matin, il a partagé l’événement, prévu sur l’avenue des Champs-Élysées dès 9h. Intitulé "Tsunami Jaune !! Tous les gilets jaunes à Paris", il comptabilise 2800 participants et 13.000 intéressés et promet d’être "un tournant" de la contestation. Un autre événement a été créé sur Facebook au même endroit, mais propose de se rejoindre à 10h30. Il compte moins de 1000 participants et a été déclaré en préfecture vendredi.