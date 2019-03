Gilets jaunes : la moitié des Français critique la couverture médiatique du mouvement, selon un sondage

Le sondage, réalisé en partenariat avec France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et le JDD permet également de dégager les critiques les plus récurrentes. Une large majorité des sondés (77%) déplore ainsi que "les médias privilégient toujours les informations sensationnelles ou la violence". Arrive en deuxième position la critique du partage du temps de parole (72%) et l’influence des actionnaires sur les contenus des médias qu’ils financent (70%).





Cependant, sur la question récurrente de la déconnexion des journalistes par rapport au terrain, 46% des personnes interrogées ne sont pas d’accord avec cette affirmation : "Les journalistes ne peuvent pas comprendre les gens du peuple, car la plupart vivent à Paris avec des revenus élevés". Sans surprise, ceux qui sont d’accord avec cette affirmation (43%) sont pour la moitié des citoyens vivant dans des communes rurales. Enfin, si 15% des sondés disent comprendre que certains manifestant "s'en prennent physiquement à des journalistes" à cause de leur travail, une très large majorité (77%) considère qu’il est "inadmissible" d’agir ainsi.