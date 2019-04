Manifestante grièvement blessée à Nice : Geneviève Legay a quitté les urgences et manifestera quand elle "ira mieux"

Vendredi dernier, le procureur de la République de Nice avait indiqué que la manifestante avait été poussée par un "policier isolé et dépourvu de bouclier", ajoutant l'ouverture d'une information judiciaire. Le policier impliqué s'était exprimé par la voix de son avocat le 31 mars dernier, exprimant ses "plus sincères regrets quant aux conséquences de l’intervention des services de police causées sur la personne de Madame Geneviève Legay et aux blessures qu’elle a subies à cette occasion."