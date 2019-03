"Se regarder dans le miroir et ne rien regretter" : des Gilets jaunes nous racontent pourquoi ils continuent

Rapidement devenu l’une des figures historiques en Picardie, cet homme de 36 ans ne s'était pourtant jamais mobilisé de la sorte dans sa vie. Difficile pour lui de baisser les bras dans ces conditions. "Je pense à mes parents qui ont une petite retraite, à mon frère qui tient un bar et ne peut plus embaucher et à ma sœur, mère au foyer, obligée de se déplacer en voiture." Une forme de dévouement qui lui vient de ses occupations passées. Aujourd'hui en invalidité à cause d’une tumeur au cerveau, il exerçait dans le milieu associatif, où il s’occupait d’un club de foot. "Quand on est éducateur, on croise des gens qui vivent dans une misère pas possible. On a souvent la larme à l’œil."





Ce désir d’aider les autres lui suffit-il à continuer de protester, chaque jour ? Gaylord répond sans une seconde d’hésitation : "Je n’arrêterai pas tant que le système politique ne changera pas." Dorénavant, il estime d'ailleurs que la lutte va bien au-delà de quelques manifestations : elle s’inscrit dans l’histoire. "Il faut que, plus tard, on puisse se regarder dans le miroir et ne rien regretter, dire qu’on a fait tout ce qu’on a pu."