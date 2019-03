Gilets jaunes : Maxime Nicolle promet un nouveau "très gros acte" le 13 avril à Toulouse

Dans son "live" sur Facebook samedi, Maxime Nicolle avait estimé que les violences sur les Champs-Elysées "ne viennent pas de nulle part". Et allait même plus loin : "J'ai été fier de voir que les gens ont arrêté d'être des moutons. Oui, ça amène des destructions et énormément de choses regrettables. La violence et la destruction sont toujours regrettables, mais elles ne viennent pas de nulle part (...) C'est ce que les gens peuvent faire et sont prêts à faire maintenant qu'ils n'ont plus rien à perdre." Pour Maxime Nicolle, "les vies humaines ont moins de valeur qu'un restaurant", faisant référence au casse du très célèbre Fouquet's, où Nicolas Sarkozy avait fêté son élection le 6 mai 2007.





Bastion de la contestation, la place du Capitole, à Toulouse fait partie des lieux où le gouvernement a indiqué lundi que les manifestations seront interdites "dès lors que des éléments ultras seront présents".