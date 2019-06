"Retour à la maison", manifestation en banlieue et "appel national" à Montpellier : à quoi s'attendre pour "l'acte 30" des Gilets jaunes ?

Les Gilets jaunes ont battu tous leurs records de démobilisation samedi dernier, et ce aussi bien selon les chiffres de l’Intérieur que ceux du Nombre jaune, crée comme une alternative aux données de la place Beauvau. Mais pour Eric Drouet, "non, le mouvement n’est pas fini". Selon lui, l’essoufflement n’est dû qu’à la "dérive" du mouvement. Une dérive face à laquelle le trentenaire s'est montré très virulent tant face aux caméras de télévision samedi dernier ou devant son téléphone ce lundi, qualifiant le cortège parti de Denfert-Rocherau de "carnaval".





Depuis son camion, il s’explique sur YouTube : "Au début, on avait les manifestations non déclarées pour ne pas se soumettre au système, et aux responsabilités que les organisateurs devaient endurer. Ensuite il en a fallu des déclarées car ça devenait menaçant, certaines personnes avaient besoin d’être en sécurité. Mais après beaucoup, beaucoup de samedis, on se rend compte que de toute façon tout ce qui nous est autorisé ne les [les membres du gouvernement] dérange pas." Selon lui, il faut dès lors "déranger" afin d'obtenir gain de cause. Sur Facebook, il écrit : "Le rapport de force passe par les Champs !" Un retour sur la plus belle avenue du monde est donc à prévoir. Ou plus précisément un "retour à la maison", comme l’enjoint une vidéo vue plus de 156.000 fois ce vendredi matin. Et pour ceux qui doutaient du lieu désigné, une affiche avec des barricades en feu devant l’Arc de triomphe est partagée dans les groupes Facebook de Gilets jaunes.