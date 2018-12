Gilets jaunes : ce qui vous attend ce samedi 15 décembre en régions

En lieu et place de cet "Acte V", des "gilets jaunes" du Puy-de-Dôme organiseront dimanche une "marche citoyenne" dans les rues de Clermont-Ferrand, au lieu de samedi comme partout en France, en raison notamment d'un match de rugby à domicile, a-t-on appris auprès des organisateurs. "Nous pensons qu'il est injuste de demander aux gens de choisir entre cet évènement et celui des gilets jaunes", écrivent les organisateurs dans un communiqué publié sur Facebook.





"Le but de cette marche n'est pas de troubler l'ordre public, ni d'embêter les Clermontois. On ne veut pas polémiquer, ils ont le droit d'aller au match s'ils le souhaitent. Et il y a aussi des personnes qui travaillent le samedi et qui n'ont pas pu venir les fois précédentes", ajoutent à l'AFP Aline, Sébastien et Melissandre, qui coordonnent la manifestation. De même, le groupe de motards chargé de la sécurité des manifestations sera également absent samedi en raison de l'organisation de "leur fête du Père Noël".





Selon lui, organiser une manifestation un dimanche est aussi "un pied de nez" au gouvernement qui veut "empêcher les manifestations de se tenir samedi par des appels douteux à la peur". "On veut montrer qu'on va continuer à se mobiliser, et pas uniquement sur un seul jour", explique un organisateur. Le parcours de la marche a été déposé à la préfecture. Elle débutera place du 1er Mai, située près du Stade Michelin, et prendra la direction de la préfecture du Puy-de-Dôme, en centre-ville, avant de faire demi-tour. Plus de 1.000 personnes sont attendues dimanche selon les organsateurs.