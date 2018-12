Gilets jaunes : vers un "acte VI" samedi ? Sur Facebook, c'est le grand flou

Le flou n'est pas dissipé par les "messagers". Lundi, le charismatique Maxime Nicolle, alias Fly Rider, dont les directs sur Facebook sont vus pour certains plus de 400.000 fois, ne prend pas parti. Dans une publication, il se contente de lister les différents projets, terminant par un "on lâche rien" écrit en majuscule. Un message de renfort qui ne change pas grand-chose.





L’heure est au désenchantement. Une internaute fait remarquer en commentaire qu'"on sent un découragement venir Fly Rider" et lui demande de "faire une vidéo pour mobiliser les troupes". "Besoin de t’entendre", dit une autre. Car jamais, depuis le début du mouvement, cette personnalité n’avait gardé aussi longtemps le silence. Jusqu’à mardi, dans la nuit. À 3 heures du matin, le Breton a pris la parole pendant près d’1h30. Mais sans toutefois répondre à l'appel à l’aide. Interrogé sur la raison qui pousse Éric Drouet à vouloir se rendre à Versailles, il réplique simplement : "Et pourquoi pas ? Versailles est un lieu historique". Se rendra-t-il, lui, sur place ? Non. Se rendra-t-il aux frontières ? Non plus. Il explique ne pas avoir assez d’argent pour se mobiliser près de la Belgique. Alors où sera-t-il ? "Il y a de grandes chances pour que je sois à Dinan, samedi, parce que j’aimerais bien rentrer chez moi un peu."





Si Éric Drouet assure que le plus important est "d'être dans la rue, peu importe où", ce dernier micmac pourrait être le coup de grâce de mobilisations déjà en perte de vitesse.