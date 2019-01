Gilets jaunes : la garde à vue d’Eric Drouet relance-t-elle le mouvement ?

Celui qui est à l’initiative du premier "acte" voulait montrer à tout le monde que "même ce qu’on a le droit de faire, pour eux [les forces de l’ordre] on n’aura pas le droit". La figure emblématique, et particulièrement déterminée des Gilets jaunes, a réussi son pari. La garde à vue du chauffeur routier fait la Une de l’actualité ce jeudi. Mais il voulait également redonner un coup à un mouvement en pleine démobilisation, prédisant : "C’est janvier, les fêtes sont passées, ça va redémarrer."





Sur son groupe Facebook en tout cas, il est au cœur des discussions. Nombreux sont ceux à le féliciter pour son courage. "Éric Drouet est trop malin et trop fort", écrit l’un d’eux, épaté. L’une le salue d’avoir montré ce qu’elle considère être une dérive de l’État : "Bien joué Eric ! Ce soir tu as montré le vrai visage de l'Etat et l'a apporté sur un plateau aux médias, et à travers eux, le reste du Peuple." De l’autre côté, d’autres sont indignés par une arrestation qu'ils n'expliquent pas. Et la compare à l’impunité d’Alexandre Benalla. Deux sentiments indéniablement présents qui relancent la discussion des Gilets jaunes sur Facebook. Sur le groupe "soutien à Eric Drouet", créé il y a plus d'un mois, le nombre de publications journalières est passé d’une trentaine à plus de 300 ces dernières 24 heures.





Deux événements ont également été créés après l'arrestation de cette figure historique du mouvement. L'un devrait avoir lieu à Paris ce soir. Sous le nom "Libérer Eric Drouet ! Stop à la répression policière contre Gilets jaunes", il rassemble déjà plus de 200 participants. Un autre devrait avoir lieu à Lille et comptabilise autant d'internautes.