Gilets jaunes : un appel à retirer son argent des banques samedi pour "faire peur à cet État en toute légalité"

Dans son direct, cette figure historique du mouvement avoue que le concept ne vient pas de lui. C’est un certain "Tahz San", qui le popularise en premier. Le 6 janvier, dans une vidéo vue 18.000 fois et partagée près de 11.000, un homme explique qu’il est "temps d’élargir le champ de nos actions" face à la "surdité" du gouvernement. Il estime que pour "faire peur" aux élus avec une "efficacité encore jamais atteinte depuis le début du mouvement", il faut passer par le fameux "référendum des percepteurs".





Selon ce Gilet jaune, retirer son argent des banques est le "pire cauchemar" des élus. "Le référendum le plus direct qui puisse exister, qui ne comptabilisera non pas combien nous sommes, mais combien nous leurs avons fait perdre. Et ce sera colossal."