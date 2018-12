Gilets jaunes : e-commerce, sociétés de sécurité privées... qui sont les grands gagnants de la crise ?

À la veille de la nouvelle journée mobilisation du 8 décembre, les sociétés de sécurité privées ont été sollicitées tous azimuts par les commerçants, hôteliers et autres lieux d'accueil du public, aussi bien en Ile-de-France, qu’en région. En témoigne, l’état des lieux dressé par différents quotidiens, notamment régionaux, ces dernières semaines."La demande est plus importante depuis deux semaines. La période de Noël et le mouvement des gilets jaunes poussent les commerçants à prendre des précautions pour protéger leurs clients", témoignait notamment en fin de semaine dans Sud-Ouest la gérante d'une société de Gironde. Dans Le Parisien, le vice-président du Syndicat national des entreprises de sécurité privée (Snes), évoquait pour sa part "un niveau de renfort jamais égalé" dans certaines villes et un "degré d’alerte proche du niveau attentat". Celui qui dirige également une société de sécurité privée a par ailleurs expliqué avoir doublé, voire triplé ses effectifs par endroits. "Dans les lieux où il peut y avoir des casseurs, des troubles et des problèmes, un certain nombre de clients ont demandé des effectifs supplémentaires", confirmait Cédric Paulin, délégué général du Snes, à Franceinfo vendredi. Objectif ?Les protéger de la casse et des pillages. Pour rappel, les 170 000 agents de sécurité privée en France, dont la présence est surtout dissuasive, ne sont pas habilités au maintien de l'ordre et ne sont pas armés.