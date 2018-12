Gilets jaunes : après l'allocution de Macron, Jacline Mouraud appelle à "sortir intelligemment du mouvement"

Invitée de LCI mardi 11 décembre, elle a réclamé une trêve. "On est à l'heure où il faut sortir intelligemment du mouvement. Ça commence en fait. Le mouvement, c'était le constat. Maintenant, les débats commencent. Dans les négociations qu'on peut avoir, la porte est ouverte. Il faut y aller !", assure-t-elle. "On peut justement sorti grandi et proposer autre chose. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient fermés à tout le reste."





"Je ne dis pas 'arrêtons le mouvement', ajoute-t-elle. "Ce n'est pas la trêve de Noël mais il faut transformer le mouvement en autre chose. On ne peut pas décemment continuer là, à deux pas de Noël. Il y a plein de commerçants qui vont mettre la clé sous la porte. Je ne veux pas me rendre responsable de dépôts de bilan. Il faut transformer le mouvement et avancer dans les négociations."