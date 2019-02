Gilets jaunes : après le front commun samedi dernier, un "acte 13" en ordre dispersé

"Aucune manifestation n'a été déclarée pour samedi, car ceux qui déclarent en ont marre qu’elles se finissent toujours de la même manière !!" Éric Drouet avoue sur Facebook que l’organisation pour ce treizième samedi de mobilisation n’est pas évidente. La grève du 5 février a occupé les discussions et pris beaucoup d'énergie aux Gilets jaunes, qui en ont largement parlé toute la semaine. Résultat : rien de très concret pour ce samedi. De plus, le porte-voix des événements parisiens a passé les derniers jours à mettre en place des "actions" sur "d’autres terrains". Dans un direct ce mercredi, Éric Drouet explique ainsi que "depuis quelques jours, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de jugements, de personnes mal intentionnées, peut-être trop impatiences, qui voudraient plus, ou d’autres qui veulent se sentir en sécurité". Le Gilet jaune, à l’initiative du premier "acte", veut donc désormais se recentrer sur une façon "tout à fait légale et tout à fait autorisée" de pousser Emmanuel Macron à la destitution.





Parallèlement, il s’est tout de même fait le relais de quelques événements dans la capitale, tous organisés sur les Champs-Elysées. Ajoutant "je ne fais que relayer !!. L’un appelle tous les Gilets jaunes à se réunir "pour tout changer" tandis qu’un autre demande à ce que le "grand débat" se fasse "dans la rue". Quoi qu’il en soit, les trois manifestations sont prévues au départ de la place de l’Étoile, et réunissent 4700 "participants" sur Facebook, et quelques 27.000 "intéressé(e)s".