Gilets jaunes, attentat : épuisés, les policiers menacent de bloquer les commissariats

Ils n'arborent pas de Gilets jaunes, mais eux aussi sont en colère. Cinq semaines de mobilisations et d'affrontements pour contenir la colère des Gilets jaunes. Des journées à rallonge, sans rémunération supplémentaire, sans pouvoir récupérer, et avec des millions d'heures supplémentaires non payées à l'échelle nationale. CRS, policiers et gendarmes tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Le syndicat Alliance Police Nationale appelle à un mouvement national. Parmi les principales revendications, le paiement des heures supplémentaires et le pouvoir d'achat.



