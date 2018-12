Gilets jaunes : avancées dans les enquêtes sur les casseurs

Tout le monde se souvient des dégradations lors des manifestations de "gilets jaunes". Depuis, la police a recherché les auteurs de ces casses. Il y a eu des interpellations, notamment pour le saccage de la boutique de l'Arc de Triomphe. Alors, comment les enquêteurs ont-ils travaillé ? Et surtout, comment ont-ils fait pour remonter la piste des casseurs ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.