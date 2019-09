Gilets jaunes, black blocs et marche pour le climat : une journée de mobilisation sous tension

JT 13H - Le 21 septembre 2019, Gilets jaunes, marcheurs pour le climat et black blocs sont descendus dans les rues de Paris. Durant les manifestations, les forces de l'ordre ont été nombreuses et mobiles.

Des tensions ont émaillé les manifestations du 21 septembre 2019 à Paris. Des affrontements entre black blocs et forces de l'ordre ont éclaté dans la journée. D'ailleurs, le jeu du chat et de la souris a continué entre les manifestants et les CRS jusqu'à tard dans la soirée. Parallèlement, une partie du cortège de la marche pour le climat s'est reformée sur la place de la Bastille dans une ambiance pacifique. Et sur les Champs-Élysées, les commerces n'ont pas été vandalisés.



