Gilets jaunes : ce que l'on sait du boxeur qui a agressé deux gendarmes à Paris

A ce stade, le nom de l'agresseur présumé de la passerelle n’a pas été officiellement révélé par les autorités. Mais les internautes ont facilement trouvé son identité. Et pour cause, sur la photo partagée par le ministre de l'Intérieur, son prénom est brodé sur le short. "Christophe", surnommé "le Gitan de Massy", compte à son palmarès plusieurs titres de champion de France de boxe dans les années 2000. Le dernier combat de ce lourd-léger de 1.92 m remonte au 6 décembre 2013 et il affiche un palmarès de 18 victoires (7 par KO), 4 défaites et un nul. Désormais âgé de 37 ans, il a mis un terme à sa carrière sportive et n'est plus licencié depuis 2013, a fait savoir la ministre des Sports Roxana Maracineanu dans un communiqué.





Dénonçant l'usage de la violence physique, des personnes ont lancé une pétition sur le site de Change.org pour demander à la Fédération française de boxe de déchoir le boxeur de son titre de champion de France. La FFB a par la suite déclaré avoir "pris connaissance du comportement inacceptable et honteux d'une personne identifiée comme ancien boxeur professionnel". La fédération, ainsi que la Ligue nationale professionnelle de boxe ont également annoncé qu'elles allaient prendre "toutes les mesures en leur pouvoir afin de défendre leur image", souligne le communiqué.





Ancien président du département de l'Essonne - le département où se situe le club de Massy où s'est entraîné l'ancien professionnel -, Jérôme Guedj a lui aussi reconnu et condamné celui qui s'est illustré sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor : "J’avais estime et respect pour le boxeur qui faisait honneur à son club et à sa ville, que j’ai vu souvent combattre, comme sur cette photo perso, et à qui j’ai remis des titres. Je n’en ai pas pour celui qui boxe un gendarme. Au contraire. Nulle colère ne justifie cette violence", a-t-il ainsi tweeté.