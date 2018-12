Gilets jaunes : ceux qui partent et ceux qui restent

Cela fait un mois jour pour jour que les "gilets jaunes" ont lancé leur mouvement. Le nombre de manifestants a baissé au fil du temps, ils ne sont plus que quelques centaines ou quelques milliers sur les ronds-points. D'autres, par lassitude, ou parce qu'ils pensent avoir obtenu satisfaction, sont rentrés chez eux. Si le mouvement semble pour le moment en perte de vitesse, beaucoup se sont déjà donné rendez-vous après les fêtes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.