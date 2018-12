Gilets jaunes : comment expliquer le "fantasme" de l'armée au pouvoir ?

Pourquoi une partie de la France souhaite que l'armée accède au pouvoir ?

Depuis les années 1990 et la professionnalisation, l'armée a une image positive parmi la population. Les enquêtes montrent que l'armée arrive en tête des institutions qui inspirent le plus confiance. Nous avons une vision un peu enchantée du service national, mais à l'époque il nuisait plutôt à l'image de l'armée. Depuis cette époque, on ne voit plus de l'armée que ses aspects les plus professionnels, quand elle intervient en opérations extérieures. L'antimilitarisme qui existait du fait du service militaire a quasiment disparu.





Peut-on en déduire que la population attend de ses dirigeants qu'ils adoptent les qualités supposés des militaires, comme le courage, la réputation d'incorruptibilité, le sens du sacrifice ?

Oui. Ce sentiment de confiance prend place dans un contexte de rejet du personnel politique, comme le montre l'appétence récente pour le référendum d'initiative citoyenne. Mais je ne pense pas qu'au sein de l'armée, on trouve des gens qui soient prêts à profiter de ce genre d'appel pour intervenir en politique. Ni les cadres militaires, ni les cadres politiques ne réclament une telle chose.