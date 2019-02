"Je n'appelle pas à la guerre civile, je mets en garde !" : Chalençon assume ses propos tenus sur une chaîne italienne

Contacté par LCI, le Gilet jaune du Vaucluse, qui avait déjà en décembre réclamé la démission du gouvernement d'Edouard Philippe et appelé à la nomination du général de Villiers à sa place, assume : "Heureusement que je maintiens (mes propos). Pourquoi je ne les maintiendrais pas ? Je n'appelle pas à la guerre civile, je mets en garde ! À force de faire du politiquement correct, de mettre la poussière sous le tapis, on en arrive à des situations qui n’ont pas évolué depuis trois mois et Monsieur Castaner se félicite des gens qu'il mutile dans la rue."





Mardi, Christophe Chalençon et d'autres membres d'une liste de "gilets jaunes" montée pour ces élections européennes avaient semé la zizanie en rencontre Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement 5 étoiles et numéro deux du gouvernement italien.