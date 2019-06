Gilets jaunes : dans les rangs, on appelle au "blocage du pays" ce samedi

Des interrogations en écho avec ce qui se dit depuis plusieurs semaines dans les rangs. Notamment venant d’Eric Drouet. Alors que c’est lui qui est à l’initiative du tout premier "acte" parisien, il demande depuis plus d’un mois un "changement de cap" face à l’essoufflement de la mobilisation. Parmi les pistes envisagées, figure en bonne place celle d’un retour "aux sources", à savoir le blocage sur les péages ou les ronds-points.





C’est donc cette initiative-là, "voulue par la majorité" selon la totalité des figures du mouvement, qui devrait voir le jour ce samedi. D’ailleurs, elles s’accordent toutes pour changer de modes d’action. Jérôme Rodrigues publie massivement des messages avec le hashtag #Bloque22 quand Maxime Nicolle a fait savoir qu’il soutenait l’initiative, bien qu’il ne soit pas certain d’y participer – sa fille étant hospitalisée. Mais le plus gros défenseur de l’organisation de ces blocages, c’est le routier de Melun, qui estime que ce mode d’action est "la seule chose à faire pour la suite". Devant sa caméra ce mercredi, il s’expliquait : "On aimerait bien que ça se passe dans la facilité, qu’on aille marcher dans la rue deux, trois samedis et qu’on obtienne ce qu’on veut, sauf qu’avec ce gouvernement-là, ça ne se passera absolument jamais comme ça. Il est nécessaire de faire quelque chose qui les gêne et qui les bloque financièrement." Au sein des groupes de Gilets jaunes, on espère également que cela permettra de donner un second souffle au mouvement. "Maintenant, nous avons l'expérience, nous connaissons nos erreurs", écrit ainsi l’un d’eux, quand un autre s’imagine déjà que le 22 juin débutera un blocage "sans précédent de la France".