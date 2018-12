Gilets jaunes : de nombreux incidents à Bordeaux

La ville de Bordeaux a été marquée le 8 décembre 2018 par des scènes de violence inouïes. La manifestation des gilets jaunes, qui avait rassemblé 5 000 personnes, a fini par dégénérer. Alain Juppé, le maire de la ville, s'est dit indigné et bouleversé face aux actes de vandalisme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.