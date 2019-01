Gilets jaunes : déjà deux départs sur la liste d'Ingrid Levavasseur aux Européennes

C'est le même genre de critiques qui ont poussé Marc Doyer a annoncer son retrait. Il lui est particulièrement reproché d'être un ancien soutien d'Emmanuel Macron, et d'avoir joint la République en Marche au moment des élections présidentielles. "Je passe pour un infiltré d'En marche sur cette liste, alors que je suis moi-même déçu par Macron", affirme Marc Doyer au JDD. "On me mettra toujours cette étiquette", a-t-il répété ce lundi soir au micro de LCI (voir la vidéo ci-dessus), précisant ne pas vouloir nuire à la liste. "Je ne veux pas faire prendre de risque à l'ensemble du groupe", a-t-il souligné. "J'ai donc pris cette décision qui pour moi est plus sage."