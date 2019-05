Gilets jaunes : des commerçants contraints à la fermeture

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, combien ont déjà coûté à notre économie les 25 samedis de mobilisation des "gilets jaunes" ? Une mission d'information parlementaire a été mandatée le jeudi 9 mai 2019 pour évaluer l'impact de ce mouvement. Bercy annonce une facture de 4,5 milliards d'euros. Et ceux qui en ont subi les plus lourdes conséquences sont évidemment les petits commerçants. Certains d'entre eux ne s'en sont d'ailleurs pas relevés.



