Gilets jaunes : des policiers ont-ils agressé des journalistes à Toulouse lors du "22e acte"?

La vidéo a été visionnée près de 55.000 fois en une demi-journée. On peut y voir des forces de l’ordre qui interpellent des manifestants avant de prendre à partie deux individus. La légende de l’extrait laisse entendre que la scène a eu lieu à Toulouse ce samedi 13 avril, en marge de du "22e acte" et que les deux personnes sont des journalistes.





La séquence a été partagée par plusieurs groupes de Gilets jaunes. Parmi eux la page "GJvideos", qui collecte des images jugées "intéressantes" pouvant servir de "preuve" de violences policières. C’est cet extrait, mis en ligne samedi soir, qui a été le plus visionné. Durant un peu plus d’une minute, il a dépassé les 50.000 vues et 4000 partages en une douzaine d’heures. Sans compter les autres utilisateurs, comme "Bretagne Noire" qui a partagé l’extrait à son tour, atteignant les 20.000 vues en quatre heures.