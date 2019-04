Gilets jaunes : des policiers ont-ils agressé des journalistes à Toulouse lors du "22e acte"?

Dans de nombreux cas, le titre de la vidéo indique que "deux journalistes sont agressés". Mais est-ce vraiment le cas ? Sur les images, les deux individus sont effectivement munis d'un casque et du matériel de prise de vue. L'homme au blouson kaki porte très distinctement l’inscription "presse" en majuscule, comme on peut le voir ci-dessous. Nous avons pu entrer en contact avec lui. Pierre* n’est pas journaliste mais étudiant en photo à Toulouse. Dans le cadre d’un projet de fin d’étude il suit, tous les samedis, les manifestations qui ont lieu dans sa ville. C’est pourquoi il a décidé de s’afficher comme journaliste. "L’inscription presse est là pour nous protéger", explique-t-il à LCI, estimant que les manifestants qui portent des casques sans inscription sont "très visés" par les forces de l’ordre. Et d’ajouter qu’il est loin d’être le seul à utiliser cette mention afin de se signaler. "On ne se déguise pas en journaliste, mais il faut qu'on on se protège. Sur les 40 photographes dans les cortèges, seuls deux ou trois appartiennent à un organisme de presse."





Malgré une situation qui le révolte, il n’a pour le moment pas décidé de porter plainte. Tout comme la première fois où il a été malmené. Le 23 mars, France 3 Occitanie avait partagé les images de ce photographe recevant un coup de pied dans le dos, toujours à Toulouse.