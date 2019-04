Gilets jaunes : deux journalistes interpellés, d'autres violentés ou blessés lors du 23e acte

Pour le moins tendue, la journée du 20 avril, 23e samedi de mobilisation des Gilets jaunes depuis le 17 novembre, a réuni 27.900 personnes dans toute la France, et 9000 à Paris, suscitant des face-à-face tendus avec la police. Au plus près de l'action, plusieurs journalistes ont témoigné, qui d'interpellations et de gardes à vue, qui de violences directes ou collatérales de la part des forces de l'ordre. Des récits qui interpellent, alors que, jeudi 18 avril, le classement 2019 de Reporters sans frontière classait la France à la 32e place du classement mondial de la liberté de la presse.





Deux journalistes indépendants, Gaspard Glanz et Alexis Kraland, connus pour leur suivi méticuleux des conflits et mouvements sociaux, ont ainsi été interpellés dans l'exercice de leur métier. Le premier a été arrêté dans l'après-midi, sur la place de la République, alors que s'y déroulaient des heurts entre manifestants et forces de l'ordre, à l'arrivée d'un cortège parti un peu plus tôt de Bercy. Dans plusieurs photos et vidéos disponibles sur les réseaux sociaux, on voit le reporter vidéo menotté, tantôt à genoux, tantôt escorté par des membres des forces de l'ordre, casqués et coqués.