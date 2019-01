Gilets jaunes : deux mois après les mesures annoncées pour La Réunion, la colère couve toujours sur l'île

La colère était si grande qu'ils avaient réussi à faire venir en urgence, Annick Girardin, ministre des Outre-mers, sur l'île de la Réunion. En novembre dernier, un conflit sans précédent s'était emparé de ce territoire ultramarin : des Gilets jaunes avaient bloqué l'île durant trois semaines pour dénoncer les inégalités sociales.





L'essence venait à manquer, les magasins n'étaient plus approvisionnés et plusieurs milliers de personnes s'étaient retrouvées au chômage technique. Une situation que la ministre avait tenté de déminer en se rendant sur place et en annonçant une série de mesures sociales et économiques pour apaiser la colère des Réunionnais. Certaines d'entre elles devaient prendre effet au 1er janvier 2019. Où en est-on ?