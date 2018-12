Gilets jaunes : facture salée pour les commerces

La crise des "gilets jaunes" a coûté cher à notre économie, autant que les grèves de 1995 ou les attentats du Bataclan. C'est le constat émis par la Banque de France. Les grosses entreprises et les petits commerces ont tous deux souffert de cette manifestation. Pour tous secteurs confondus, le commerce de détail estime avoir perdu deux milliards d'euros.



