"Écoutez ce que les Français ont à vous dire" : les consultations du Vrai débat des Gilets jaunes désormais clôturées

Les Gilets jaunes du Vrai débat ont donc démarché plusieurs laboratoires de recherche. Dans la liste : LERASS à Toulouse, qui a déjà publié trois rapports sur les multiples formes d'expression du mouvement en analysant les groupes Facebook, l’équipe du Triangle, à Lyon, qui est rattachée au CNRS, et l′Institut des systèmes complexes de Paris Île-de-France. Pourquoi trois laboratoires ? "Chacun à sa proposition de travail, de méthodologie, face à la complexité du corpus. Donc nous allons les laisser faire." Selon Maxime Souque, il faudra attendre au moins un mois avant d’avoir "tous les détails" sur chaque méthodologie. "On ne veut pas brusquer les choses."





Pour cet ancien salarié des métiers de la sécurité privée, désormais exclusivement dévoué au mouvement, l’équipe du Vrai débat possède "le plus grand sondage d’opinion jamais réalisé". Et il compte bien le faire savoir au plus haut de l’État. Pour la première fois en trois mois, le père de famille de 34 ans se rendra à Paris avec d’autres membres de l’équipe. "Nous avons sorti le Top 10 des revendications, une par thème, pour donner une tendance", précise-t-il, ajoutant que ses partenaires et lui comptent "monter avec ça et le remettre à qui veut bien le prendre". Problème : aucun destinataire n'a été trouvé pour le moment.