"Vous avez raison" : Emmanuel Macron répond directement aux signataires de la pétition de Priscillia Ludosky

Il reconnait aussi "l'écart qui s'est peu à peu creusé entre le peuple et ses dirigeants" qu'il n'est "pas encore parvenu à combler". "Et au bout de 18 mois d'actions, les changements que nous menons sont loin d'être suffisamment perceptibles", ajoute-t-il. "Le gouvernement a donc annoncé l'annulation de l'augmentation de la taxe sur le carburant et qu'aucune hausse des tarifs de gaz et d'électricité n'interviendrait pendant l'hiver", rappelle-t-il, récapitulant également les mesures sociales d'urgence annoncées la semaine dernière.





"En m'interpellant par cette pétition vous avez fait un acte citoyen. Ce dialogue, si vous en êtes d'accord, je souhaite le poursuivre. Pour échanger plus régulièrement sur les sujets qui vous touchent, laissez-moi votre adresse e-mail ici : https://www.elysee.fr/poursuivre-le-dialogue", conclut le président de la République, qui explique vouloir "trouver ses solutions pour faire, ensemble et dans le dialogue, de cette colère une chance".