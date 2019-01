Gilets jaunes : en soutien à Christophe Dettinger, des gens du voyage incitent à en découdre dans Paris

En découdre ce week-end dans les rues de la capitale en soutien au "gitan de Massy" Christophe Dettinger. C'est l'appel lancé cette semaine sur les réseaux sociaux par une poignée d'individus se présentant comme membre de la communauté des gens du voyage, après l'arrestation de l'ancien boxeur, impliqué dans des violences à Paris, le 5 janvier. Si l'influence de cette tentative de mobilisation est difficile à évaluer, elle a en tout cas été prise au sérieux par les autorités.





Le préfet de police Michel Delpuech a en effet effectué deux signalements mercredi 9 janvier, et un autre le lendemain, auprès du parquet de Paris. En cause : "Des vidéos faites par [des] gens du voyage, qui incitent à en découdre à Paris" en marge des manifestations des Gilets jaunes, selon une source policière contactée par l'AFP. Dans l'une d'entre elles, un homme se présentant comme un gitan avertit par exemple le gouvernement en cas d’incarcération de Christophe Dettinger : "C’est un boxeur. Et alors ? On est tous boxeurs chez nous. Je l’ai connu ce garçon-là du côté de Massy. Alors si vous voulez la révolution, prenez ce garçon et on vous fera une guerre, et tous dans toute la France. Tout le peuple gitan de la France !" Un autre s'en prend directement au chef de l'Etat : "Tu as soufflé sur la flamme et c’est tout le peuple gitan qui va se réveiller. Et du haut de ton piédestal, on va te faire redescendre. Tu as attisé la haine, Macron. Ça va être autre chose, là, on va te faire du dégât, et du grabuge".