Gilets jaunes : Eric Drouet confirme qu'il cherchait à se faire arrêter

Le Gilet jaune avait retrouvé d'autres sympathisants au coeur de Paris. "C'était juste un rendez-vous pour aller au restaurant tous ensemble. Surtout qu'on n'avait pas de gilet jaune, on n'est pas allé sur la route, on a marché sur le trottoir, respecté les passages piétons", a-t-il justifié à la sortie de sa garde à vue jeudi soir. "Du début à la fin on a été droits et ça n'a pas suffi." La garde à vue de trois autres personnes interpellées avec lui avait été levée un peu plus tôt, dans la matinée, indique une source proche du dossier.

"Éric Drouet est libre aujourd'hui, dans une opération purement et bassement politique, qui n'a rien de juridique", a ajouté son avocat, Me Kheops Lara, présent à ses côtés. Il a expliqué que son client a eu droit à "trois, quatre policiers différents au niveau des auditions". "On vous a invoqué l'Etat de droit. Je ne peux simplement que constater qu'aujourd'hui c'est l'Etat qui a bafoué le droit."