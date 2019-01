Gilets jaunes : Éric Drouet lance une cagnotte "officielle" pour les blessés du mouvement

Si l'initiative est largement saluée, un "fond pour les victimes Gilets" a longtemps été très demandé sur les groupes de Gilets jaunes, le timing de celle-ci en gêne quelques-uns. Car elle apparaît comme une réponse à la cagnotte lancée mardi par l'élu LR Renaud Muselier "pour les forces de l'ordre". Lui même avait organisé ce financement afin de répliquer à celui créé en soutien à l'ancien boxeur Christophe Dettinger, désormais fermée par la plateforme Leetchi. Une internaute écrit, sur le groupe d'Éric Drouet : "Ok, il faut être solidaire. Mais là c'est un concours de cagnottes", et regrette que désormais "plus personne ne parle des actions".