Gilets jaunes : le Conseil de l'Europe appelle la France à suspendre l'utilisation du LBD

La commissaire a également assuré "condamner fermement les violences commises à l'encontre des membres des forces de l'ordre" et "déplorer le nombre important de blessés dans leurs rangs", mais en rappelant que leur "tâche première (...) consiste à protéger les citoyens et leurs droits de l'Homme". Dunja Mijatović estime en effet que "le nombre et la gravité des blessures" infligées aux manifestants "mettent en question la compatibilité des méthodes employées dans les opérations de maintien de l’ordre avec le respect de ces droits".





Le gouvernement français a rapidement fait une réponse officielle, reprenant les décisions prises au niveau national : "Le Conseil d'Etat a estimé que les armes de type LBD étaient pleinement adaptées aux situations dans lesquelles elles ont été employées". De fait, des demandes d'interdiction du LBD, formulées par la Ligue des Droits de l'Homme et par le défenseur des droits Jacques Toubon, avaient déjà été rejetées par le Conseil d’État.





Pour rappel, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur en date du 4 février, 2060 manifestants ont été blessés, dont 69 considérés en "urgence absolue". Depuis, de nouvelles manifestations ont eu lieu, occasionnant plus de potentiels blessés, difficiles à recenser. Au 30 janvier, plus de 9000 tirs de LBD avaient été recensés par le ministère de l'Intérieur.