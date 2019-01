Gilets jaunes et sécurité routière : 60% des radars vandalisés, les excès de vitesse en hausse

EFFETS SECONDAIRES - Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 60% des radars ont été vandalisés, a annoncé Christophe Castaner jeudi 10 janvier. Certains automobilistes en profitent et ne respectent plus les limitations de vitesse. Face à ce "danger de mort", la Délégation à la sécurité et à la circulation routières insiste sur l'urgence à réparer les radars.