Gilets jaunes : Ingérence russe ? Faux comptes Twitter ? On fait le point

C'est le journal britannique The Times qui, le premier, a révélé l'affaire . "Des comptes russes alimentent en ligne l'indignation de la France" titrait le journal britannique, alors que près de 125.000 Gilets jaunes se mobilisaient partout en France pour le quatrième samedi d'affilée. Il y cite New Knowledge, une société de cybersécurité. Selon ses analyses, 200 comptes Twitter diffuseraient de fausses informations pour attiser les mécontentements : des photos ou des vidéos de Gilets jaunes blessées par la police, notamment.





En vérité, ces images sont bien antérieures au mouvement contre les impôts. Parfois, il s'agit même d'événements qui se sont déroulés à l'étranger, toujours sans aucun lien avec le mouvement. La plupart du temps, ces comptes ne sont que des "sock-puppet", des faux-nez en français - comprenez par là de faux comptes. Selon The Times, cela représenterait 1600 tweets et retweets par jour.





Ce même jour, Bloomberg publiait une analyse à peu près similaire. Le média américain interrogeait de son côté l'organisation Alliance for Securing Democracy. Cette dernière a analysé quelque 600 comptes Twitter connus pour faire la promotion des idées du Kremlin. Si d'habitude, ces comptes diffusent des actualités britanniques ou américaines, depuis plus d'une semaine le hashtag #Giletsjaunes est en tête ou presque. "C'est un indice assez fort : il y a une vraie volonté d'amplifier le conflit", estime Bret Schafer, un analyste de l'Alliance.





Là encore, les informations qui circulent n'ont rien de très réaliste et proviennent toutes ... de médias russes. Un simple exemple : selon Sputnik et RT, très relayés sur ces comptes, les forces de l'ordre françaises se seraient rangés du côté des protestants, un revers pour Emmanuel Macron. En réalité, point de véritable mutinerie dans les rangs des policiers et des CRS, ces informations ne reposent que sur les dires de deux syndicats policiers ayant comptabilisé 4% aux dernières élections syndicales. Pas très représentatif donc...





La méthode serait assez typique du Kremlin. Des campagnes de désinformation similaires ont été menées ces derniers temps pour décrédibiliser les gouvernements occidentaux et les démocraties libérales.