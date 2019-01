Gilets jaunes : fin de la mobilisation sur les Champs-Élysées ?

Au total, 3 500 manifestants se sont mobilisés à Paris ce samedi. S'ils ont respecté l'itinéraire prévu au départ, les "gilets jaunes" ont été pris en étau par les forces de l'ordre dans le quartier de l'Assemblée nationale. Des heurts ont alors éclaté et de petits groupes se sont dispersés dans la capitale. En fin de journée, les manifestants se sont convergé sur les Champs-Élysées. Quelle est la situation ce soir ? On fait le point avec Axel Cariou.



