Priscilla Ludosky lance une nouvelle pétition autour de trois revendications : le RIC, la baisse des taxes et celle des salaires des élus

AVIS EN LIGNE - Alors que le Grand débat national est sur le point d'être lancé à travers l'Hexagone en réponse au mouvement des Gilets jaunes, Priscillia Ludosky lance une nouvelle pétition. Elle souhaite organiser un référendum autour de trois propositions : la mise en place du Référendum d'Initiative Citoyenne, une baisse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité et une diminution des salaires et privilèges des élus et des hauts fonctionnaires.