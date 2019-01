Hausse du tarif des péages en février : la ministre des Transports demande un geste commercial aux sociétés autoroutières

"Toute initiative de court terme qui s'avérerait défavorable aux usagers sur le long terme ne peut pas constituer une solution crédible", a ajouté le ministère, qui fait notamment référence au gel des tarifs des péages décrété par Ségolène Royal en 2015, compensé les années suivantes par des hausses des prix. Selon un responsable du secteur interrogé par l'AFP, les sociétés autoroutières préféreraient un allongement de leurs concessions plutôt que des gestes commerciaux ciblés ou un gel des tarifs des péages.





"Aucune cause ou revendication ne peuvent justifier de s'en prendre à des personnes ou des biens. Les forces de l'ordre demeurent pleinement mobilisées et le gouvernement continuera d'être d'une fermeté totale à l'égard de ceux qui commettent de tels actes", a déclaré Elisabeth Borne dans un communiqué, concernant les dégradations subies par les barrières de péage, dont certaines ont été pillées et incendiées lors des dernières semaines de mobilisation.