Gilets jaunes : Jérôme Rodrigues, porte-voix du mouvement, annonce sa mise en retrait

"Je stop tout projet et autres relais d’actions de tous les mécontents qui ne savent pas être un minimum reconnaissant !", écrit celui qui avait été blessé à l'œil le 26 janvier. Avant d'ajouter : "Je le répète, je ne suis qu’un homme ! Alors désolé de décevoir autant de gens !" Dans les commentaires sous sa publication, il explique que s'il n'abandonne pas, il souhaite dorénavant "se reposer". Et éviter les insultes car il "n'a pas répondu" à des sollicitations. "Je vais me consacrer aux manifs", ajoute-t-il.





Ce Gilet jaune de la première heure, connu notamment pour filmer et diffuser les manifestations sur Facebook, est devenu un symbole du combat contre les violences policières. L'engouement médiatique autour de sa personne, alimenté par la polémique avec les autorités sur l'origine de sa blessure (LBD, grenade de désencerclement...), "me dépasse un peu", estimait-il la semaine dernière. "Ça me dérange d'être un symbole. Je me battais pour remplir le frigo, le RIC (référendum d'initiative citoyenne, ndlr) et la fin des privilèges et je m'aperçois qu'aujourd'hui je vais devoir mener un nouveau combat."