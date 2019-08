Gilets jaunes : l’une des figures du mouvement, Jérôme Rodrigues, en "maison de repos"

Auprès de LCI, il dénonce une "répression policière qui s’exerce sur [sa] personne", à laquelle s'ajouter un "phénomène d’insultes et de caricatures" , qu'il confie subir depuis quelques semaines. Sur les réseaux sociaux, certains le dessinent par exemple sous les traits d’un cyclope. Plus grave encore, sa famille et lui reçoivent des menaces de mort, et il dit avoir été intimidé dans la rue par "cinq molosses". Des attaques auxquelles Jérôme Rodrigues avoue ne pas être habitué. "Je ne suis qu’un simple citoyen, un simple plombier, je ne suis pas entraîné à ça." Une plainte pour cyber-harcèlement est en cours de préparation.