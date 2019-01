Gilets jaunes : la cagnotte pour les forces de l'ordre blessées a dépassé le million d'euros

"Courage et soutien sans limite à nos forces de l'ordre et de sécurité", "Bravo pour cette initiative. Tous ceux qui refusent la violence et la haine doivent se mobiliser pour dire Stop! C'est notre responsabilité individuelle et collective" ou "Avec toute notre gratitude envers les forces de l'ordre qui essaient de faire respecter nos droits et notre sécurité", commentent les donateurs.





Dans la présentation de sa cagnotte, Renaud Muselier déclare qu'"en dehors du caractère absolument amoral (de la cagnotte de soutien à Christophe Dettinger) qu'il convient de dénoncer, il est de notre devoir en tant qu'amoureux de la République de répondre".





"Quand on s'attaque à un policier, à un gendarme ou à un sapeur-pompier, c'est en réalité à la France que l'on s'attaque", ajoute-t-il.