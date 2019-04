Gilets jaunes : la direction de l’AP-HP s’explique sur le fichage des manifestants blessés

Mais alors pourquoi fait-il polémique ? Si le suivi de victimes est indiqué dans un fichier spécifique, il a manqué aux règlements. Selon le Canard enchaîné, des informations médicales de certains patients ont été inscrites dedans, or cela est interdit. Des faits que regrette le directeur adjoint de l’AP-HP.





"Soyons clair, aucune information médicale ne doit être contenue dans SI-VIC (Solution informatique sécurisée de gestion de victimes). La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a défini l’objet et l’usage de ce dispositif et les informations doivent figurer uniquement dans le dossier du patient. Or cette case ‘commentaire’ a été utilisée à mauvais escient, de manière inopportune et inappropriée chez une grosse dizaine de patients", avoue-t-il.