Gilets jaunes : la loi anti-casseurs à l'épreuve de la rue

Au total 31 000 personnes étaient dans la rue ce samedi, contre 22 000 la semaine dernière. À Toulouse, manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés, parfois violemment, tout l'après-midi. La ville est devenue l'épicentre de la contestation des Gilets jaunes. Alors, la loi anti-casseurs a-t-elle donc changé quelque chose pour les policiers ?



