Gilets jaunes : la rupture entre les leaders du mouvement, Eric Drouet et Priscilla Ludosky, est entamée

Pour se désolidariser, Eric Drouet a indiqué sur sa page Facebook que les communiqués de la France en colère - sans points d'exclamation - étaient des faux. Dans une vidéo filmée en direct ce lundi, le chauffeur routier explique avoir demandé à son ancienne "collègue de lutte" de changer le nom de sa page Facebook pour se "protéger", lui et sa famille. Déjà arrêté pour avoir organisé une manifestation non déclarée à Paris le 2 janvier, il souhaitait éviter d'être associé à la manifestation des Gilets jaunes à Bourges, non déclarée elle aussi.