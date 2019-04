Gilets jaunes : la France rejette les accusations de l'ONU sur son "usage violent et excessif de la force"

Pour appuyer sa thèse, le gouvernement français invoque un cadre légal applicable qui n’est plus celui de la "manifestation" mais de "l’attroupement", à savoir "une manifestation qui a dégénéré dans la violence". "A aucun moment le LBD n’est utilisé à l’encontre de manifestants, même véhéments, si ces derniers ne commettent pas de violences physiques, notamment dirigées contre les forces de l’ordre ou de graves dégradations. Mais alors il ne s’agit plus de manifestants, mais de participants à un attroupement violent et illégal", argumente ainsi le document qui, en préambule, insiste sur les conditions "particulièrement difficiles" auxquelles ont été soumis policiers et gendarmes.





Et de préciser : "Si des cas de mésusages sont toujours malheureusement possibles, (…) ils ne sauraient remettre en cause l’utilisation régulière de cette arme en cas de nécessité."