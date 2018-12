Gilets jaunes : le coût des dégradations

Les assureurs ont fait état de deux millions de véhicules sinistrés et mille commerces vandalisés dans le pays. Les sociétés d'autoroutes ont également dressé un premier bilan, qui pourrait s'élever à plusieurs dizaines de millions d'euros. Face à l'urgence, les compagnies d'assurances ont décidé de faire un geste envers les commerçants, mais aussi les automobilistes. La suppression des franchises et l’allongement des délais pour déclarer les dommages en font partie.



