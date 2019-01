Le montant des dégâts des radars vandalisés pourrait dépasser les 500 millions d’euros

L'État devra débourser 82,3 millions d'euros pour la réparation de ses radars automatiques. Selon les calculs effectués par le quotidien Le Parisien, la note est salée après les dégradations et les actes de vandalisme de ces dernières semaines. "On peut tabler sur 500 millions d’euros de manque à gagner pour l’Etat et 50 millions de réparations", estime Valérie Rabault (PS), ex-rapporteur général du Budget à l’Assemblée nationale.





En tout, "il manquera au moins 512,8 millions d’euros dans les caisses de l’Etat", rapporte Le Parisien. C'est à dire 430,5 millions d’euros de manque à gagner et 82,3 millions d’euros de réparations.